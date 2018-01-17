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17.01.2018 09:54
Смертельное ДТП произошло в Покрове
Смертельное ДТП произошло сегодня ночью в Покрове. На трассе М-7 «Волга» автомобиль «ГАЗ-2790» врезался в остановившийся на светофоре большегруз. По предварительной версии, водитель «Газели» уснул за рулем.
В результате аварии смертельные травмы получил пассажир первой машины. Кроме того, в больницу в тяжелом состоянии были доставлены водитель и еще один пассажир, находившиеся в «Газели».
Шофер грузовика не пострадал.
Сейчас сотрудники полиции уточняют все обстоятельства дорожного происшествия. По данному факту назначено проведение проверки.
Автор: Владимирская служба новостей