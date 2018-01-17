Смертельное ДТП произошло в Покрове

Смертельное ДТП произошло сегодня ночью в Покрове. На трассе М-7 «Волга» автомобиль «ГАЗ-2790» врезался в остановившийся на светофоре большегруз. По предварительной версии, водитель «Газели» уснул за рулем.

В результате аварии смертельные травмы получил пассажир первой машины. Кроме того, в больницу в тяжелом состоянии были доставлены водитель и еще один пассажир, находившиеся в «Газели».

Шофер грузовика не пострадал.

Сейчас сотрудники полиции уточняют все обстоятельства дорожного происшествия. По данному факту назначено проведение проверки.

Автор: Владимирская служба новостей