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Новости
17.01.2018 09:54

Смертельное ДТП произошло в Покрове
Смертельное ДТП произошло сегодня ночью в Покрове. На трассе М-7 «Волга»  автомобиль «ГАЗ-2790» врезался в остановившийся на светофоре большегруз. По предварительной версии, водитель «Газели» уснул за рулем. 
В результате аварии смертельные травмы получил  пассажир первой машины. Кроме того, в больницу в тяжелом состоянии были доставлены водитель и еще один пассажир, находившиеся в «Газели». 
Шофер грузовика не пострадал.
Сейчас сотрудники полиции уточняют все обстоятельства дорожного происшествия. По данному факту назначено проведение проверки. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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