Как владимирцы перевозят маленьких пассажиров

Завтра во Владимире пройдет массовая проверка водителей. Сотрудники ГИБДД проверят, как владимирцы перевозят маленьких пассажиров. Дежурить полицейские в основном будут около детских садов, школ и больниц.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей до 12 лет в транспортных средствах должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, или иных средств, а на переднем сиденье – только с использованием детских удерживающих устройств. Нарушение данных требований влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.

Отметим, по итогам прошлого года в 33 регионе произошло 146 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 6 несовершеннолетних погибли, 172 получили травмы разной степени тяжести. В 23 случаях детей перевозили без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

В этом году уже зафиксировано четыре таких происшествия, в которых травмы получили пятеро детей.





Автор: Владимирская служба новостей