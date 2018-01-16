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Новости
16.01.2018 16:55

Как владимирцы перевозят маленьких пассажиров
Завтра во Владимире пройдет массовая проверка водителей. Сотрудники ГИБДД проверят, как владимирцы перевозят маленьких пассажиров. Дежурить полицейские в основном будут около детских садов, школ и больниц. 
Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей до 12 лет в транспортных средствах должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, или иных средств, а на переднем сиденье – только с использованием детских удерживающих устройств. Нарушение данных требований влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.
Отметим, по итогам прошлого года в 33 регионе произошло 146 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 6 несовершеннолетних погибли, 172 получили травмы разной степени тяжести. В 23 случаях детей перевозили без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. 
В этом году уже зафиксировано четыре таких происшествия, в которых травмы получили пятеро детей.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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