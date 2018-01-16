В 2017 году на дороги региона ушло около 5,5 миллиардов

В прошлом году на дорожное хозяйство Владимирской области было направлено 5,4 млрд. рублей. На эти средства был реализован ряд крупных проектов.

В их числе - Лыбедская магистраль во Владимире. Ввод объекта обеспечил разгрузку исторического центра города, благодаря чему повысилась мобильность населения, пользующегося городским общественным и легковым транспортом.

Продолжилась реконструкция автомобильной дороги Владимир – Муром – Арзамас на участке с 9 по 19 км с обходом деревни Бараки. Новый участок трассы планируется ввести в текущем году.

Также было построено более 10,5 км автодорог к 5 сельским населенным пунктам региона: Ознобишино и Жары Селивановского района, Большое Григорово Кольчугинского района, Зубцово и Плосково Ковровского района.

За счёт средств дорожного фонда Владимирской области построена автодорога протяжённостью 1,2 км к деревне Шелдяково Собинского района. Разработана проектная документация на строительство и реконструкцию автодорог к пяти населённым пунктам, не имеющим подъездов с твёрдым покрытием.

На капремонт, ремонт и содержание региональной сети дорог в 2017 году было предусмотрено 3 млрд. 099,1 млн. рублей. Отремонтировано более 200 км автодорог, 5 мостовых сооружений и 27 железобетонных труб.

Для ликвидации опасных участков и изменения к лучшему уровня безопасности дорожного движения с 2014 года во Владимирской области действует программа по строительству линий электроосвещения на региональных дорогах в населенных пунктах. На сегодняшний день работы по освещению завершены на 95 км дорог.

Кроме того, на территориях муниципальных образований области отремонтировано более 180 км автодорог, – сообщили в областном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Автор: Владимирская служба новостей