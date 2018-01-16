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Новости
16.01.2018 14:39

Житель Юрьев-Польского обвиняется в совершении трех преступлений
В Юрьев - Польском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении трех преступлений.
В сентябре прошлого года мужчина угрожал своей жене убийством, демонстрируя при этом нож. Прибывшие на место полицейские задержали агрессивного супруга. 
Кроме того, в квартире были обнаружены незаконно приобретенное огнестрельное оружие и патроны к нему, а также марихуану весом более 16 граммов. 
В скором времени мужчине будет вынесен приговор. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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