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16.01.2018 14:39
Житель Юрьев-Польского обвиняется в совершении трех преступлений
В Юрьев - Польском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении трех преступлений.
В сентябре прошлого года мужчина угрожал своей жене убийством, демонстрируя при этом нож. Прибывшие на место полицейские задержали агрессивного супруга.
Кроме того, в квартире были обнаружены незаконно приобретенное огнестрельное оружие и патроны к нему, а также марихуану весом более 16 граммов.
В скором времени мужчине будет вынесен приговор.
Автор: Владимирская служба новостей