Житель Юрьев-Польского обвиняется в совершении трех преступлений

В Юрьев - Польском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении трех преступлений.

В сентябре прошлого года мужчина угрожал своей жене убийством, демонстрируя при этом нож. Прибывшие на место полицейские задержали агрессивного супруга.

Кроме того, в квартире были обнаружены незаконно приобретенное огнестрельное оружие и патроны к нему, а также марихуану весом более 16 граммов.

В скором времени мужчине будет вынесен приговор.





Автор: Владимирская служба новостей