В больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 4,5 тысяч человек

На прошедшей неделе во Владимирской области в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 4,5 тысяч человек, около 3 тысяч из которых — дети до 14 лет. В г. Владимир за неделю зарегистрировано более 2 тысяч обращений. Регистрируется небольшие превышение эпидпорога на 2,3% (в основном в возрастной категории от 0-2 лет).

Чтобы не заболеть, специалисты рекомендуют пропить курс витаминов, чаще проветривать, увлажнять и убирать помещения, а ещё чаще мыть руки. Вероятность ОРВИ уменьшает полноценное сбалансированное питание, активный образ жизни, возможность выспаться и позитивный настрой.

Автор: Владимирская служба новостей