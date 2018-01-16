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Новости
16.01.2018 14:13

В больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 4,5 тысяч человек
На прошедшей неделе во Владимирской области в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 4,5 тысяч человек, около 3 тысяч из которых — дети до 14 лет. В г. Владимир за неделю зарегистрировано более 2 тысяч обращений. Регистрируется небольшие превышение эпидпорога на 2,3% (в основном в возрастной категории от 0-2 лет).
Чтобы не заболеть, специалисты рекомендуют пропить курс витаминов, чаще проветривать, увлажнять и убирать помещения, а ещё чаще мыть руки. Вероятность ОРВИ уменьшает полноценное сбалансированное питание, активный образ жизни, возможность выспаться и позитивный настрой.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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