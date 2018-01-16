В 33 регионе построят 3 ФАПа, сельскую амбулаторию и подстанцию скорой помощи

Новые модульные фельдшерско-акушерские пункты, оснащенные в соответствии с современными стандартами, появятся в деревне Быкасово Гороховецкого района и в селе Коверино Камешковского района, сообщает пресс-служба облздрава. ФАП в деревне Дмитриево Ковровского района уже готовится к вводу в эксплуатацию. Кроме того, в селе Ляхи Меленковского района будет построена сельская амбулатория и подстанция скорой медицинской помощи. На строительство сельских объектов здравоохранения в 2018 году выделено 72,9 млн рублей – это средства федерального и областного бюджетов.

Фельдшерско-акушерские пункты и сельская амбулатория будут оснащены всем необходимым медицинским оборудованием, а также пандусами, тревожными кнопками и санузлами, приспособленными для маломобильных групп пациентов.

Введение в эксплуатацию новых фельдшерско-акушерских пунктов проводится в рамках регионального плана строительства и реконструкции ФАПов, подготовленного по инициативе Губернатора области Светланы Орловой. В 2018-2020 годах во Владимирской области планируется построить 13 ФАПов.

Кроме того, в регионе реализуется план по ремонту учреждений здравоохранения, расположенных в сельской местности. В 2018 году капитальный ремонт затронет 13 фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели из областного бюджета выделен 21 млн рублей. К 2025 году во Владимирской области планируется отремонтировать 148 объектов сельского здравоохранения.





Автор: Владимирская служба новостей