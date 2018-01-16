Эдуард Маркин готовится к Хоровому чемпионату мира

Почетный гражданин города Владимира, бессменный художественны руководитель и дирижер Владимирской капеллы мальчиков и юношей Эдуард Маркин готовится к Хоровому чемпионату мира, который состоится в феврале в Санкт-Петербурге.

Маэстро приглашен в состав международного жюри V Детско-юношеского хорового чемпионата мира. Среди организаторов - мэрия Санкт-Петербурга, Центр международного сотрудничества в области культуры «Интер Аспект», Международная академия музыки Елены Образцовой, Институт музыки, театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена и Санкт-Петербургский государственный университет.

Приглашая Эдуарда Маркина, дирекция чемпионата надеется, что работа в жюри известного специалиста в области хорового искусства будет способствовать выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи и приобщению юных музыкантов к духовному наследию мировой певческой культуры.

Автор: Владимирская служба новостей