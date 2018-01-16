Волейбольный клуб «Владимир» готовится к домашним играм

Волейбольный клуб «Владимир» проведет очередные игры чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «Б» на домашней площадке в феврале 2018 года. Соперником наших спортсменов 7 и 8 февраля будут лидеры зоны «Запад» волейболисты «Подмосковья» из Одинцово, а 10 и 11 февраля в гостях у владимирцев будет еще один претендент на выход в главный финал лиги - «Элвари-Сахалин» (Южно-Сахалинск).

Игры будут проходить в Городском центре здоровья (плавательный бассейн, ул. Мира, д. 59). Начало в 17 часов.

Автор: Владимирская служба новостей