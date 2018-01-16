Владимирцам предлагается сделать селфи в музее

Владимирский регион присоединится к международной акции #museumselfie, которая пройдет по всему миру уже в пятый раз. Завтра посетители музеев будут делать селфи на фоне экспонатов, а затем выкладывать их в соцсети. Владимиро-Суздальский музей-заповедник предлагает своим гостям запечатлеть себя на фоне фресок Андрея Рублёва, работ Анри Матисса, пейзажей Кима Бритова или диорамы Дешалыта. Снимки под хэштегом #музейноеселфи в течение всего дня можно публиковать во всех социальных сетях: «ВКонтакте», «Фэйсбуке», «Твиттере», «Одноклассниках» и «Instagram». Лучшие попадут на официальные страницы музея-заповедника.

Автор: Владимирская служба новостей