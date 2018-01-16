Мошенник обманул государство на 345 тысяч рублей

Перед судом во Владимирской области предстанет мошенник. По данным следствия, уроженец Брянской области, введя в заблуждение сотрудников Отдела социальной защиты населения Александровского района, незаконно получил удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Впоследствии мужчина пользовался полагающимися по закону льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, получал денежные компенсации на приобретение продуктов и на оздоровление.

Также обвиняемый, используя данное удостоверение, обратился в районное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением о назначении ему досрочной пенсии по старости и ежемесячной денежной выплаты.

Таким образом, в течение полутора лет мужчина незаконно получил от государства свыше 345 тысяч рублей. Деньги фигурант тратил на личные нужды.

После установления факта мошенничества удостоверение было изъято, все выплаты прекращены.

Автор: Владимирская служба новостей