Перед судом во Владимирской области предстанет мошенник. По данным следствия, уроженец Брянской области, введя в заблуждение сотрудников Отдела социальной защиты населения Александровского района, незаконно получил удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Впоследствии мужчина пользовался полагающимися по закону льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, получал денежные компенсации на приобретение продуктов и на оздоровление.
Также обвиняемый, используя данное удостоверение, обратился в районное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением о назначении ему досрочной пенсии по старости и ежемесячной денежной выплаты.
Таким образом, в течение полутора лет мужчина незаконно получил от государства свыше 345 тысяч рублей. Деньги фигурант тратил на личные нужды.
После установления факта мошенничества удостоверение было изъято, все выплаты прекращены.
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