Владимир и Бухара развивают сотрудничество

В городе Владимир в эти дни находится делегация из Узбекистана. В конце сентября прошлого года мэрия подписала меморандум с Бухарой. И теперь этот город - новый побратим областного центра. Во время общения двух сторон, гости высказали предложение открыть во Владимире свой торговый дом, где можно было бы купить овощи, фрукты, промтовары и инновационные разработки из Бухары. Параллельно в Узбекистане может появится и торговая точка для владимирских предпринимателей.

Кроме того, стороны намерены развивать сотрудничество в сфере туризма и культуры.

В частности, уже подписано соглашение между владимирской школой № 1 и бухарской школой № 21. В этой бухарской школе уделяют особое внимание изучению русского языка и российских культурных традиций и заинтересованы в установлении культурных и образовательных связей между владимирскими и бухарскими школьниками.

Автор: Владимирская служба новостей