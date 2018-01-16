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Новости
16.01.2018 10:20

Владимир и Бухара развивают сотрудничество
В городе Владимир в эти дни находится делегация из Узбекистана. В конце сентября прошлого года мэрия подписала меморандум с Бухарой. И теперь этот город - новый побратим областного центра. Во время общения двух сторон, гости высказали предложение открыть во Владимире свой торговый дом, где можно было бы купить овощи, фрукты, промтовары и инновационные разработки из Бухары. Параллельно в Узбекистане может появится и торговая точка для владимирских предпринимателей.  
Кроме того, стороны намерены развивать сотрудничество в сфере туризма и культуры. 
В частности, уже подписано соглашение между владимирской школой № 1 и бухарской школой № 21. В этой бухарской школе уделяют особое внимание изучению русского языка и российских культурных традиций и заинтересованы в установлении культурных и образовательных связей между владимирскими и бухарскими школьниками.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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