Дети старше 10 лет смогут ездить в поездах без родителей

Уже в этом году «Федеральная пассажирская компания» планирует предоставить возможность россиянам отправлять своих детей в поездки на поезде без сопровождения взрослых. Об этом рассказал генеральный директор компании Петр Иванов. Это касается детей 10 лет и старше. Весь путь ребёнок будет находиться под опекой проводника, сообщает «Российская газета». По прибытии на станцию назначения проводник должен будет передать своего подопечного доверенному лицу. Сейчас родители могут отправлять детей на отдых или соревнования организованными группами, а одного ребенка проводник в поезд не пустит ни при каких условиях. Зато на самолетах перевозку детей с сопровождением уже можно заказывать, и тут железные дороги пока уступают воздушному транспорту.

Автор: Владимирская служба новостей