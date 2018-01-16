6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Пойдете ли Вы на выборы Президента РФ 18 марта 2018 года?
1. Да/конечно
2. Возможно
3. Пока не решил(-а)
4. Нет
5. Мне это не интересно
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
16.01.2018 09:47

Дети старше 10 лет смогут ездить в поездах без родителей
Уже в этом году «Федеральная пассажирская компания» планирует предоставить возможность россиянам отправлять своих детей в поездки на поезде без сопровождения взрослых. Об этом рассказал генеральный директор компании Петр Иванов. Это касается детей 10 лет и старше. Весь путь ребёнок будет находиться под опекой проводника, сообщает «Российская газета». По прибытии на станцию назначения проводник должен будет передать своего подопечного доверенному лицу. Сейчас родители могут отправлять детей на отдых или соревнования организованными группами, а одного ребенка проводник в поезд не пустит ни при каких условиях. Зато на самолетах перевозку детей с сопровождением уже можно заказывать, и тут железные дороги пока уступают воздушному транспорту.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2018 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт