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Новости
15.01.2018 16:27

В регионе на Крещение будет оборудовано 52 купели
На этой неделе, в ночь с 18 на 19 января, верующие отметят один из самых великих православных праздников — Крещение Господне. В этом году во Владимирской области по данным регионального Управления МЧС будет оборудовано 52 купели. Во Владимире иордани по традиции будут организованы на озерах Семязино, Глубокое, Заклязьменское и на водоеме Гусинка. Кроме того, мероприятия пройдут в 101-м храме.  Для обеспечения безопасности купающихся на спасательных постах будут дежурить спасатели, сотрудники МВД и водолазы.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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