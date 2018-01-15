В регионе на Крещение будет оборудовано 52 купели

На этой неделе, в ночь с 18 на 19 января, верующие отметят один из самых великих православных праздников — Крещение Господне. В этом году во Владимирской области по данным регионального Управления МЧС будет оборудовано 52 купели. Во Владимире иордани по традиции будут организованы на озерах Семязино, Глубокое, Заклязьменское и на водоеме Гусинка. Кроме того, мероприятия пройдут в 101-м храме. Для обеспечения безопасности купающихся на спасательных постах будут дежурить спасатели, сотрудники МВД и водолазы.





Автор: Владимирская служба новостей