Выпили, украли, в тюрьму

В Муромской районе возбуждено уголовное дело в отношении двух девушек. Они обвиняются в совершении кражи. По данным регионального Управления МВД, в декабре прошлого года две муромлянки 17-ти и 21-го года пришли к 47-летней знакомой, где распивали спиртные напитки. Однако ушли девушки не с пустыми руками, а прихватили с собой банковскую карту хозяйки, откуда затем сняли 5 тысяч рублей и потратили их на алкоголь. Пин-код воровки запомнили, когда накануне вместе с владелицей были в магазине.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей