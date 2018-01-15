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Новости
15.01.2018 13:10

Выпили, украли, в тюрьму
В Муромской районе возбуждено уголовное дело в отношении двух девушек. Они обвиняются в совершении кражи. По данным регионального Управления МВД, в декабре прошлого года две муромлянки 17-ти и 21-го года пришли к 47-летней знакомой, где распивали спиртные напитки. Однако ушли девушки не с пустыми руками, а прихватили с собой банковскую карту хозяйки, откуда затем сняли 5 тысяч рублей и потратили их на алкоголь. Пин-код воровки запомнили, когда накануне вместе с владелицей были в магазине.
Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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