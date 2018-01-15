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Новости
15.01.2018 12:12

Во Владимире прикрыло подпольное казино
Во Владимире прикрыло подпольное казино. Оно находилось в нежилом помещении на улице Комиссарова. Это выяснили сотрудники прокуратуры в ходе рейда. В здании были предусмотрены места для работы и отдыха администраторов и сотрудников клуба, игровые аппараты находились в рабочем состоянии и были оснащены купюроприемниками. В ходе проверки было изъято 13 аппаратов. 
Сейчас решается вопрос об уголовном преследовании организаторов незаконной деятельности.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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