« назад
15.01.2018 12:12
Во Владимире прикрыло подпольное казино
Во Владимире прикрыло подпольное казино. Оно находилось в нежилом помещении на улице Комиссарова. Это выяснили сотрудники прокуратуры в ходе рейда. В здании были предусмотрены места для работы и отдыха администраторов и сотрудников клуба, игровые аппараты находились в рабочем состоянии и были оснащены купюроприемниками. В ходе проверки было изъято 13 аппаратов.
Сейчас решается вопрос об уголовном преследовании организаторов незаконной деятельности.
Автор: Владимирская служба новостей