Во Владимире прикрыло подпольное казино

Во Владимире прикрыло подпольное казино. Оно находилось в нежилом помещении на улице Комиссарова. Это выяснили сотрудники прокуратуры в ходе рейда. В здании были предусмотрены места для работы и отдыха администраторов и сотрудников клуба, игровые аппараты находились в рабочем состоянии и были оснащены купюроприемниками. В ходе проверки было изъято 13 аппаратов.

Сейчас решается вопрос об уголовном преследовании организаторов незаконной деятельности.

Автор: Владимирская служба новостей