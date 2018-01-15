В Вене презентован проект «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018»

Владимирская область презентовала свой туристический потенциал на национальном стенде Российской Федерации в рамках Международной выставки туризма, путешествий и отдыха Ferien-Messe Wien, которая прошла в городе Вене. Большое внимание на этом масштабном мероприятии, где были представлены более 800 экспонентов из 80 стран, было уделено главному футбольному событию 2018 года, которое послужит продвижению российского турпродукта.

12 января состоялась презентационная сессия городов-организаторов Чемпионата мира по футболу, на которой была представлена и Владимирская область.

Гостей познакомили с событийным календарём «Музыка, настроение, спорт» 33 региона, который вошёл в культурную программу Чемпионата. В период его проведения в нашей области пройдёт более 30 мероприятий и состоится турнир регионов по футболу среди болельщиков.

В рамках выставки состоялся гастрономический час, на котором было представлено разнообразие русской кухни. С целью популяризации национальных гастрономических традиций были проведены мастер-классы традиционной русской кухни.

Автор: Владимирская служба новостей