Во Владимирской области объявлено сразу несколько конкурсов

Во Владимирской области объявлено сразу несколько конкурсов. Первый пройдет среди учителей, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Он направлен на поощрение высоких достижений в педагогической деятельности, получивших общественное признание, и будет проводится ежегодно с 1 по 30 мая. Размер денежного поощрения его победителям составит от 50 до 200 тысяч рублей.

Второй конкурс пройдет среди общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы. Он позволит победившим организациям получить государственную поддержку из областного бюджета на приобретение лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения, на модернизацию материально-технической учебной базы, на осуществление текущего ремонта, на проведение мероприятий для безопасного функционирования школ, на повышение квалификации и переподготовку педагогических работников. Этот конкурс будет проводиться ежегодно с 10 мая по 15 июня.

Конкурс на лучшую программу перехода в эффективный режим работы общеобразовательных организаций, работающих в неблагоприятных социальных условиях, и общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения проводится с целью повышения, изменения к лучшему качества образования в таких школах. Образовательным организациям, победившим в конкурсе, будет оказана государственная поддержка в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы. Конкурс будет проводиться ежегодно с 20 по 31 марта.

Региональный конкурс на звание «Лучший загородный оздоровительный лагерь» проводится с целью определения загородных оздоровительных лагерей, имеющих наилучшие показатели деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей и подростков в период летних каникул, распространения передового опыта работы лучших лагерей, повышения роли загородных оздоровительных лагерей в обеспечении развития творческого потенциала детей, занятия их физической культурой, спортом и туризмом, формировании у детей навыков здорового образа жизни, а также стимулирования коллективов загородных оздоровительных лагерей к применению современных методов работы, расширению спектра и повышению качества предоставляемых услуг. Конкурс будет проводиться ежегодно в 2 этапа: муниципальный – до 1 мая и региональный – с 1 по 30 мая. По итогам конкурса трём лучшим загородным оздоровительным лагерям будут вручаться Почетные грамоты и денежные гранты в размере 1 млн. рублей каждому.

Автор: Владимирская служба новостей