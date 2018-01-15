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Новости
15.01.2018 11:46

Названы победители конкурса на лучшее благоустройство по итогам 2017 года
В 33 регионе назвали победителей конкурса на лучшее благоустройство по итогам прошлого года. Напомним, в программе «Формирование комфортной городской среды» участвовало 13 муниципальных образований: города Александров, Владимир, Вязники, Камешково, Ковров, Кольчугино, Курлово, Лакинск, Радужный, Судогда, округ Муром, а также сельские поселения Красносельское и Небыловское Юрьев-Польского района. 
В результате конкурса 1 место с проектом «Благоустройство сквера Оружейников» занял город Ковров, набравший наибольшее количество баллов – 27. Городская администрация получила субсидию в размере 1,5 млн. рублей. 
2 место и субсидию в размере 1 млн. рублей получил проект сельского поселения Небыловское Юрьев-Польского района «Создание и обустройство комбинированной детской и спортивной площадки села Небылое», набравший 25 баллов. 
Проекту города Камешково «Благоустройство дворовой территории ул. Совхозная, д.17, 21» присуждено третье место. Администрации города выделена субсидия в размере 600 тысяч рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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