Названы победители конкурса на лучшее благоустройство по итогам 2017 года

В 33 регионе назвали победителей конкурса на лучшее благоустройство по итогам прошлого года. Напомним, в программе «Формирование комфортной городской среды» участвовало 13 муниципальных образований: города Александров, Владимир, Вязники, Камешково, Ковров, Кольчугино, Курлово, Лакинск, Радужный, Судогда, округ Муром, а также сельские поселения Красносельское и Небыловское Юрьев-Польского района.

В результате конкурса 1 место с проектом «Благоустройство сквера Оружейников» занял город Ковров, набравший наибольшее количество баллов – 27. Городская администрация получила субсидию в размере 1,5 млн. рублей.

2 место и субсидию в размере 1 млн. рублей получил проект сельского поселения Небыловское Юрьев-Польского района «Создание и обустройство комбинированной детской и спортивной площадки села Небылое», набравший 25 баллов.

Проекту города Камешково «Благоустройство дворовой территории ул. Совхозная, д.17, 21» присуждено третье место. Администрации города выделена субсидия в размере 600 тысяч рублей.

Автор: Владимирская служба новостей