6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Пойдете ли Вы на выборы Президента РФ 18 марта 2018 года?
1. Да/конечно
2. Возможно
3. Пока не решил(-а)
4. Нет
5. Мне это не интересно
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
15.01.2018 11:29

В Судогодском районе поймали дачного вора
В Судогодском районе возбуждено уголовное дело в отношении дачного вора.  62-летний мужчина в декабре прошлого года похитил из дачных домов бытовые приборы, аудиотехнику, одежду и продукты питания. Общая сумма материального ущерба составила около 23 тысяч рублей. На счету преступника — порядка 10 краж. 
Все похищенное имущество изъято. В настоящее время полицейские проверяют задержанного на возможную причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Судогодского района.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2018 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт