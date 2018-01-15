В Судогодском районе поймали дачного вора

В Судогодском районе возбуждено уголовное дело в отношении дачного вора. 62-летний мужчина в декабре прошлого года похитил из дачных домов бытовые приборы, аудиотехнику, одежду и продукты питания. Общая сумма материального ущерба составила около 23 тысяч рублей. На счету преступника — порядка 10 краж.

Все похищенное имущество изъято. В настоящее время полицейские проверяют задержанного на возможную причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Судогодского района.

Автор: Владимирская служба новостей