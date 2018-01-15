Во Владимире родились Адам и Светозара

Владимирский ЗАГС назвал самые популярные и редкие имена, которыми называли малышей в декабре. Среди мужских имен лидируют - Артем, Иван и Максим. Самые необычные – Адам, Авель, Алехандро-Мануэль и Насир.

У девочек наиболее распространенные имена – Алиса, Полина, Виктория и Мария. Самые редкие – Анита, Ирена, Миланья и Светозара.

Всего в последний месяц 2017 года родилось 190 мальчиков и 193 девочки.

Автор: Владимирская служба новостей