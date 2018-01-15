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15.01.2018 10:22

Во Владимире родились Адам и Светозара
Владимирский ЗАГС назвал самые популярные и редкие имена, которыми называли малышей в декабре. Среди мужских имен лидируют -  Артем, Иван и Максим. Самые необычные – Адам, Авель, Алехандро-Мануэль и Насир. 
У девочек наиболее распространенные имена – Алиса, Полина, Виктория и Мария. Самые редкие – Анита, Ирена, Миланья и Светозара. 
Всего в последний месяц 2017 года родилось 190 мальчиков и 193 девочки. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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