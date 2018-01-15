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15.01.2018 10:09
Сотрудники полиции задержали наркодилеров
Сотрудники полиции задержали наркодилеров. Ими оказались 18-ти и 22-летние владимирцы, 23-летняя уроженка Чувашской Республики и 22-летний уроженец Ставропольского края. По данным регионального Управления МВД, во время обыска у молодых людей были изъяты 150 пакетиков с «синтетикой» общей массой более 74 граммов.
По имеющимся данным задержанные выполняли роли курьеров интернет-магазина по распространению наркотиков. В их обязанности входила организация сбыта путем «тайников-закладок».
В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела. Проверка продолжается.
Автор: Владимирская служба новостей