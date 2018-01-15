Сотрудники полиции задержали наркодилеров

Сотрудники полиции задержали наркодилеров. Ими оказались 18-ти и 22-летние владимирцы, 23-летняя уроженка Чувашской Республики и 22-летний уроженец Ставропольского края. По данным регионального Управления МВД, во время обыска у молодых людей были изъяты 150 пакетиков с «синтетикой» общей массой более 74 граммов.

По имеющимся данным задержанные выполняли роли курьеров интернет-магазина по распространению наркотиков. В их обязанности входила организация сбыта путем «тайников-закладок».

В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела. Проверка продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей