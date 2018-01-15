В Доброграде выступят звезды мирового спорта

3 февраля в Доброграде выступят звезды мирового спорта. На лед выйдут Евгений Плющенко, Аделина Сотникова, Ирина Слуцкая, Анастасия Мартюшева, Константин Гаврин и другие известные фигуристы. Они исполнят самые сложные элементы фигурного катания: тройные и четвертные тулупы, вращения, подкрутки и аксели.

Попасть на шоу можно и бесплатно. Для этого организаторы решили провести конкурс «Снежная сказка Доброграда-2018». Для участия необходимо до 29 января отправить заявку и эскиз снежной фигуры с указанием размеров и текстовое описание фигуры (название, функциональные особенности, краткое описание работы). Подробности здесь

Авторы лучших работ получат бесплатные билеты на ледовый фестиваль.

Автор: Владимирская служба новостей