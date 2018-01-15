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Новости
15.01.2018 09:54

В Доброграде выступят звезды мирового спорта
3 февраля  в Доброграде выступят звезды мирового спорта. На лед выйдут Евгений Плющенко, Аделина Сотникова, Ирина Слуцкая, Анастасия Мартюшева, Константин Гаврин и другие известные фигуристы. Они исполнят самые сложные элементы фигурного катания: тройные и четвертные тулупы, вращения, подкрутки и аксели.
Попасть на шоу можно и бесплатно. Для этого организаторы решили провести конкурс «Снежная сказка Доброграда-2018». Для участия необходимо до 29 января отправить заявку и эскиз снежной фигуры с указанием размеров и текстовое описание фигуры (название, функциональные особенности, краткое описание работы). Подробности здесь
Авторы лучших работ получат бесплатные билеты на ледовый фестиваль. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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