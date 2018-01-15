По центру Владимира пробежало около 2 тысяч Дедов Морозов и Снегурочек

Накануне во Владимире состоялся традиционный забег Дедов Морозов. Участники пробежали от Золотых ворот до Соборной площади. На старт вышло около 2 тысяч человек. Многие горожане бежали всей семьей, наблюдались даже домашние собаки в новогодней амуниции.

600-метровую дистанцию быстрее других Дедов Морозов пробежал Артем Борков. Среди Снегурочек самой скорой оказалась Марина Резникова. Самыми юными участниками забега стали Анатолий Гончаров и Полина Поленкова. Самым опытным Дедом Морозом уже не в первый раз признали 82-летнего ветерана владимирского спорта Анатолия Митрофанова, а самой старшей Снегурочкой - известную в городе сторонницу здорового образа жизни Людмилу Стратиевскую.

Самыми нарядными Дедом Морозом и Снегурочкой назвали Олега Маслакова и Долину Щертинину, а Деду Морозу Евгению Маслову вручили специальный приз за особо активное участие.

Автор: Владимирская служба новостей