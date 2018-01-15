6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Пойдете ли Вы на выборы Президента РФ 18 марта 2018 года?
1. Да/конечно
2. Возможно
3. Пока не решил(-а)
4. Нет
5. Мне это не интересно
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
15.01.2018 09:30

По центру Владимира пробежало около 2 тысяч Дедов Морозов и Снегурочек
Накануне во Владимире состоялся традиционный забег Дедов Морозов. Участники пробежали от Золотых ворот до Соборной площади. На старт вышло около 2 тысяч человек. Многие горожане бежали всей семьей, наблюдались даже домашние собаки в новогодней амуниции. 
600-метровую дистанцию быстрее других Дедов Морозов пробежал Артем Борков. Среди Снегурочек самой скорой оказалась Марина Резникова. Самыми юными участниками забега стали Анатолий Гончаров и Полина Поленкова. Самым опытным Дедом Морозом уже не в первый раз признали 82-летнего ветерана владимирского спорта Анатолия Митрофанова, а самой старшей Снегурочкой - известную в городе сторонницу здорового образа жизни Людмилу Стратиевскую.
Самыми нарядными Дедом Морозом и Снегурочкой назвали Олега Маслакова и Долину Щертинину, а Деду Морозу Евгению Маслову вручили специальный приз за особо активное участие.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2018 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт