Областная клиническая больница внедрила телемедицинские технологии

В региональном сосудистом центре Областной клинической больницы впервые состоялась телемедицинская консультация по профилю медицинской реабилитации. Владимирских врачей проконсультировали специалисты из Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ.

Областная клиническая больница активно сотрудничает с этим федеральным медицинским центром уже более двух лет. Владимирские пациенты с последствиями перенесенного инсульта регулярно направляются в Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова на курсы реабилитации.

Благодаря внедрению телемедицинских технологий расширился спектр медицинских услуг, изменилось к лучшему качество профильных консультаций - владимирские специалисты получили возможность оперативно, в режиме онлайн обсуждать с коллегами из НМХЦ им. Н.И. Пирогова сложные клинические случаи, проводить совместный осмотр пациентов, демонстрировать медицинские изображения и принимать решение о продолжении курса реабилитации в специализированном реабилитационном отделении.

Это далеко не единственный пример взаимодействия лечебных учреждений 33-го региона с федеральными медицинскими центрами в рамках телемедицинских технологий. Так, специалисты Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии в режиме видеоконференций регулярно консультируют врачей Областного кожно-венерологического диспансера. Телемедицинские «видеомосты» также связывают ведущие федеральные клиники с Областным клиническим онкологическим диспансером, Областной детской клинической больницей, Детской городской поликлиникой №1 г.Владимира и другими медицинскими учреждениями.

Телемедицинские технологии развиваются и в районах Владимирской области. В марте 2016 года в Областной клинической больнице открылся дистанционный консультативно-диагностический центр. Ведущие специалисты ОКБ с помощью телемедицинских технологий регулярно консультируют коллег из районов по вопросам тактики лечения осложненных форм заболеваний.

Напомним, что в России с 1 января 2018 года вступил в силу закон о телемедицине, который подтвердил её статус как услуги. Телемедицинский формат предусматривает оказание медицинской помощи путем проведения удаленных консультаций, консилиумов и дистанционного мониторинга.

Автор: Владимирская служба новостей