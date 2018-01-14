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14.01.2018 14:40

В Вязниковском районе сведен понтонный мост
В  Вязниковском районе сведен понтонный мост, соединяющий город Вязники и Заречную зону. Это стало возможным после того, как уровень воды снизился. 
Напомним, из-за подъёма уровня воды в реке Клязьма мост был разведён. Отрезанными от районного центра оставались 17 населённых пунктов, в которых проживает 715 человек.
В течение этого периода жители Заречной зоны были снабжены всем необходимым для жизнедеятельности. Была организована лодочная переправа.
Ситуацию находилась на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Владимирской области.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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