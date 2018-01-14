В Вязниковском районе сведен понтонный мост

В Вязниковском районе сведен понтонный мост, соединяющий город Вязники и Заречную зону. Это стало возможным после того, как уровень воды снизился.

Напомним, из-за подъёма уровня воды в реке Клязьма мост был разведён. Отрезанными от районного центра оставались 17 населённых пунктов, в которых проживает 715 человек.

В течение этого периода жители Заречной зоны были снабжены всем необходимым для жизнедеятельности. Была организована лодочная переправа.