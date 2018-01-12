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Новости
12.01.2018 16:32

Утверждена программа реализации государственной национальной политики до 2023 года
Губернатор Светлана Орлова утвердила новую региональную программу реализации государственной национальной политики во Владимирской области на 2018-2023 годы. Документ разработан комитетом общественных связей и СМИ областной администрации в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики».
Программа состоит из 7 подпрограмм, сформированных по основным направлениям государственной национальной политики. Основные цели и задачи подпрограмм – укрепление единства народов, проживающих на территории Владимирской области, создание гармоничной системы этноконфессиональных отношений и формирование открытого информационного пространства для всестороннего освещения этой темы, совершенствование, изменение к лучшему взаимодействия государственных и муниципальных органов власти с институтами гражданского общества по реализации государственной национальной политики Российской Федерации в регионе, социально-культурная адаптация мигрантов, развитие русского языка, а также противодействие этнополитическому и этнорелигиозному экстремизму.
Общий объём финансирования программы превышает 134 млн. рублей. При этом на реализацию программных мероприятий в 2018 году направляется более 14,5 млн. рублей, из которых субсидия федерального бюджета - более 2 млн. рублей.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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