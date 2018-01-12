В регионе обсудили перспективы развития «Точмаш» и «КМЗ»

Губернатор Светлана Орлова провела встречу с гендиректором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачёвым и президентом Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Натальей Никипеловой.

Основной темой беседы стал ход реализации проектов по повышению эффективности предприятий Владимирской области, которые входят в структуру Росатома: ВПО «Точмаш» во Владимире и ПАО «КМЗ» в Коврове.

На Ковровском механическом заводе начался заключительный этап реализации инвестиционного проекта «Новый завод по производству газовых центрифуг», завершение которого запланировано на 2018 год. Он включает в себя целый комплекс мероприятий, направленных на модернизацию, изменение к лучшему производственных процессов, выпускаемой продукции: компактизацию производства газовых центрифуг в одном заводском корпусе, приобретение современного высокопроизводительного оборудования, освоение серийного производства газовых центрифуг новых поколений, повышение уровня автоматизации и качества выпускаемой продукции.

В 2017 году Ковровский механический завод после серии успешных испытаний приступил к серийному выпуску новой модели газовой центрифуги ГЦ-9+, превосходящей все предыдущие поколения по производительности и себестоимости. Эта высокотехнологичная продукция обеспечивает производство более трети мирового рынка обогащённого урана.

Как сообщалось ранее, Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» во Владимирской области приступила к реализации проекта концентрации всех механических производств на площадке Ковровского механического завода с переводом соответствующих мощностей и персонала с владимирского завода «Точмаш». В свою очередь, на «Точмаше» планируется развитие производства неядерной продукции и привлечение на промышленную площадку внешних инвесторов-резидентов. За счёт оптимизации производственных площадей и снижения потребления энергоресурсов постоянные затраты двух предприятий к 2019 году планируется сократить почти вдвое.

Алексей Лихачёв отметил, что газоцентрифужная технология разделения изотопов обеспечивает России конкурентное преимущество на мировом рынке начальной стадии ядерного топливного цикла. В этой связи особую значимость имеют вопросы повышения эффективности производства и снижения себестоимости продукции. Среди ключевых задач ковровского предприятия, обозначенных главой Росатома, - оптимизация управления производственными цепочками, дальнейшая автоматизация и внедрение информационных технологий, организация производства новых продуктов.

Автор: Владимирская служба новостей