В Коврове студент колледжа погиб в результате отравления угарным газом

В Коврове 17-летний студент колледжа погиб в результате отравления угарным газом.

По данным следствия, сегодня несовершеннолетний житель Вязников не ответил на звонки родителей и не явился в колледж. Когда родственники приехали в Ковров и открыли квартиру, то обнаружили там сына в ванной комнате без признаков жизни.

Причиной смерти стало отравление угарным газом.

Специалистами проведены детальные осмотры места происшествия. Установлено, что квартира оборудована водонагревательным проточным газовым бытовым аппаратом, некачественная работа которого привела к концентрации окиси углерода в помещении, выявлены нарушения эксплуатации оборудования, в том числе засоренность дымохода.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, тщательную оценку деятельности управляющей компании и коммерческого предприятия, проводившего в декабре 2017 года работы по ремонту дымоходной трубы в чердачном помещении жилого дома, а также конкретных лиц, причастных к трагической гибели ребенка.

Автор: Владимирская служба новостей