К 2019 году в 33 регионе построят свинокомплекс и молочная ферма

Компания «Дымов» планирует построить свиноводческий комплекс и молочную ферму во Владимирской области. Их открытие планируется в 2019 году. Объем инвестиций на первом этапе составит более 1 млрд рублей.

Проект свинокомплекса был одобрен на всех уровнях: от Министерства сельского хозяйства РФ до администрации района. Его строительство начнется после прохождения всех необходимых процедур согласования, включая обязательную госэкспертизу. На данный момент уже проведены геологические и геодезические изыскания, проведена оценка климатических показателей (в том числе по розе ветров). Специалисты подтвердили полное соответствие проекта российскому законодательству и требованиям экологической безопасности.

На стадии разработки проекта в Тарбаево был изучен опыт лучших мировых сельскохозяйственных производств. Так будущий комплекс представляет собой современную ферму закрытого типа. Он включает в себя репродуктор на 2500 свиноматок и корпуса доращивания и откорма на 30 000 голов. Все отходы будут поступать в подземные закрытые лагуны, где они сначала будут отстаиваться на протяжении 8-9 месяцев, а затем преобразовываться в удобрения, используемые на нужды хозяйства. Важно отметить, что и здесь «Дымов» планирует применить передовой для российского сельского хозяйства подход, а именно: вносить полученные удобрения непосредственно в почву, избегая распространения неприятного запаха.

Отметим, по итогам 2016 года поголовье свиней во Владимирской области за год сократилось на 43,4%1, показатели по другим видам скота тоже снизились. Создание нового комплекса позволит улучшить текущие показатели, в частности позиции в рейтинге производителей свинины, в котором регион занимает 43 место.

Автор: Владимирская служба новостей