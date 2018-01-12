Светлана Орлова проинспектировала ход подготовки избирательных участков к выборам Президента

Губернатор Светлана Орлова во время визита в Муром проинспектировала ход подготовки избирательных участков к выборам Президента России в марте 2018 года.

По ее словам, все пункты необходимо привести в порядок – отремонтировать, осветить, меблировать. Должна быть благоустроена прилегающая к ним территория, предусмотрены дополнительные места под стоянку автомобилей. Также необходимо предусмотреть удобное расположение наблюдателей за выборами и установку камер видеонаблюдения.

Как отметил глава Мурома Евгений Рычков, в округе сформированы и действуют 68 избирательных участков. Они технически и организационно готовы к проведению выборов и обеспечены необходимой оргтехникой. На каждом участке будет организовано видеонаблюдение, а для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники полиции и МЧС. Для удобства голосующих решен вопрос по переносу на первые этажи 22-х избирательных участков, которые раньше находились на вторых этажах зданий.

Отметим, в ходе мартовских выборов 2018 года на территории Владимирской области планируется задействовать 984 избирательных участка, из них 2 будут образованы в местах временного пребывания избирателей в зданиях Областной клинической больницы во Владимире и Центральной городской больницы в Коврове.

Автор: Владимирская служба новостей