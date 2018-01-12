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Новости
12.01.2018 11:49

Сегодня - День работников прокуратуры
Сегодня, в день 296-летия российской прокуратуры, глава администрации города Владимира Андрей Шохин и глава города Ольга Деева отметят почетными грамотами администрации города Владимира лучших работников городской прокуратуры.
На торжественное собрание, которое состоится в областной филармонии, пригласили прокурорских работников региона и гостей из органов власти и силовых структур. Почетными грамотами администрации города Владимира за эффективную правоохранительную деятельность, высокий профессионализм и в связи с Днем работника прокуратуры Российской Федерации будут награждены заместитель прокурора города Владимира Денис Голодаев, помощник городского прокурора Светлана Шурыгина и главный специалист городской прокуратуры Марина Згурская.
В своем поздравлении глава администрации города Владимира Андрей Шохин и глава города Ольга Деева отметили, что во многом благодаря совместным усилиям органов власти и прокуратуры во Владимире решаются важнейшие задачи по защите законных прав и интересов владимирцев. Руководители города пожелали прокурорским работникам профессиональных успехов, личного счастья и благополучия и выразили уверенность, что их непростая работа и в дальнейшем будет направлена на благо жителей города Владимира.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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