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Новости
12.01.2018 10:07

Во Владимире началась подготовка к Крещению
В городе Владимир началась подготовка к Крещению. По традиции один из самых великих православных праздников пройдет в ночь с 18 на 19 января. В этом году, по данным городской администрации, в областной столице иордани будут организованы на озерах Семязино, Глубокое, Заклязьменское и на водоеме Гусинка. 
В местах проведения крещенских купаний будут организованы очистка от снега прилегающей территории, оборудование купелей (майн), укрепление льда дощатым настилом и трапами, устройство ограждения (коридоров безопасности) для прохода к майне и выхода от них людей, обрешеток (клетей), исключающих попадание людей под лед и на глубину, автономного освещения, раздевалок, пунктов обогрева, емкостей для сбора твердых бытовых отходов. Всем желающим будет предложен горячий чай. На водоемах Семязино и Глубокое будут работать полевые кухни.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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