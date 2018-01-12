Во Владимире началась подготовка к Крещению

В городе Владимир началась подготовка к Крещению. По традиции один из самых великих православных праздников пройдет в ночь с 18 на 19 января. В этом году, по данным городской администрации, в областной столице иордани будут организованы на озерах Семязино, Глубокое, Заклязьменское и на водоеме Гусинка.

В местах проведения крещенских купаний будут организованы очистка от снега прилегающей территории, оборудование купелей (майн), укрепление льда дощатым настилом и трапами, устройство ограждения (коридоров безопасности) для прохода к майне и выхода от них людей, обрешеток (клетей), исключающих попадание людей под лед и на глубину, автономного освещения, раздевалок, пунктов обогрева, емкостей для сбора твердых бытовых отходов. Всем желающим будет предложен горячий чай. На водоемах Семязино и Глубокое будут работать полевые кухни.

Автор: Владимирская служба новостей