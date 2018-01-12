Стадион имени Лосева в Муроме готов к проведению соревнований разного уровня
Стадион имени Лосева в Муроме готов к проведению соревнований разного уровня. На его реконструкцию, которая началась в мае 2017 года, было направлено почти 25 миллионов рублей из муниципального бюджета. За короткий срок было построено административное здание, оборудованы крытые трибуны, искусственное освещение поля и благоустроена территория. Уже в конце июля был подписан акт о вводе спортивного объекта в эксплуатацию, а в августе состоялась первая игра Первенства России по футболу, собравшая более 2 тысяч зрителей. В прошлом году футбольное поле стадиона имени Лосева внесено во Всероссийский реестр объектов спорта, и теперь там могут проводиться соревнования регионального и всероссийского уровней.
Губернатор Светлана Орлова передала в дар стадиону и спортивной школе футбольные мячи. В свою очередь юные футболисты подарили главе региона именную майку муромского футбольного клуба.
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