Стадион имени Лосева в Муроме готов к проведению соревнований разного уровня

Стадион имени Лосева в Муроме готов к проведению соревнований разного уровня. На его реконструкцию, которая началась в мае 2017 года, было направлено почти 25 миллионов рублей из муниципального бюджета. За короткий срок было построено административное здание, оборудованы крытые трибуны, искусственное освещение поля и благоустроена территория. Уже в конце июля был подписан акт о вводе спортивного объекта в эксплуатацию, а в августе состоялась первая игра Первенства России по футболу, собравшая более 2 тысяч зрителей. В прошлом году футбольное поле стадиона имени Лосева внесено во Всероссийский реестр объектов спорта, и теперь там могут проводиться соревнования регионального и всероссийского уровней.

Губернатор Светлана Орлова передала в дар стадиону и спортивной школе футбольные мячи. В свою очередь юные футболисты подарили главе региона именную майку муромского футбольного клуба.

Автор: Владимирская служба новостей