Высокотехнологичную медпомощь получили более 11 тысяч жителей области

В прошлом году во Владимирской области высокотехнологичную медпомощь получили более 11 тысяч человек, в том числе 1338 детей. Это на 2 тысячи человек больше, чем в 2016 году. Все пациенты прошли лечение за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также средств Фонда ОМС.

Помимо учреждений здравоохранения региона, пациенты получают медицинскую помощь в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, в Российской детской клинической больнице, в Российском онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина, в Приволжском федеральном медицинском исследовательском центре (Нижний Новгород) и в других федеральных медицинских центрах.

Высокотехнологичная медицинская помощь – это помощь с применением высоких технологий, основанная на последних достижениях науки и техники, в которой нуждаются люди со сложными и редкими заболеваниями. Она включает в себя более 20 профилей, среди которых онкология, сердечно-сосудистая хирургия, абдоминальная хирургия (лечение органов брюшной полости), гематология (лечение болезней кровеносной системы), акушерство и гинекология, комбустиология (лечение тяжелых ожоговых поражений), нейрохирургия, офтальмология. Лечение в рамках такой помощи проводят высококвалифицированные специалисты с использованием сложнейшего оборудования.





Автор: Владимирская служба новостей