Цены на жизненно важные лекарства — под строгим контролем

Цены на жизненно важные лекарственные препараты во Владимирской области — под строгим контролем. В прошлом году было проверено 14 аптек в городах Александров, Вязники, Киржач, Курлово, Радужный, Суздаль, Юрьев-Польский и в посёлке Анопино Гусь-Хрустального района. Нарушения были выявлены в трёх организациях Киржача, Курлово и Радужного. На ответственных должностных лиц наложены штрафы за административные правонарушения.

В этом году контроль за соблюдением порядка ценообразования на этот вид фармацевтической продукции будет усилен.





Автор: Владимирская служба новостей