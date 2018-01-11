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Новости
11.01.2018 12:36

Цены на жизненно важные лекарства — под строгим контролем
Цены на жизненно важные лекарственные препараты во Владимирской области — под строгим контролем. В прошлом году было проверено 14 аптек в городах Александров, Вязники, Киржач, Курлово, Радужный, Суздаль, Юрьев-Польский и в посёлке Анопино Гусь-Хрустального района. Нарушения были выявлены в трёх организациях Киржача, Курлово и Радужного. На ответственных должностных лиц наложены штрафы за административные правонарушения. 
В этом году контроль за соблюдением порядка ценообразования на этот вид фармацевтической продукции будет усилен. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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