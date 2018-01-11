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Новости
11.01.2018 12:24

Благоустройство городской среды продолжается
В 2018 году на реализацию проекта по благоустройству городской среды во Владимирской области предусмотрено около 450 млн. рублей. Участниками проекта станет 71 муниципальное образование региона. Более того, впервые в этом году будет проведено прямое голосование за проекты благоустройства. Объекты, ставшие аутсайдерами голосования, будут дорабатываться и предлагаться жителям для повторного обсуждения. Кроме этого, людям предложат выбрать и наиболее понравившиеся дизайн-проекты.
Напомним, в 2017 году в проекте приняли участие 13 муниципальных образований. На эти цели было направлено 450 млн. рублей. В результате было благоустроено 185 дворовых территорий, 20 общественных пространств и 4 парка.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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