В 2018 году в 33 регионе сохраняются действующие социальные нормы на потребление электроэнергии

В 2018 году во Владимирской области сохраняются действующие социальные нормы на потребление электроэнергии, действующей с 1 июля 2014 года, сообщает департамент цен и тарифов. Так, в городе для одиноко проживающего гражданина это 100 кВтч в месяц, для семьи из 2 человек – 160 кВтч в месяц, для семьи из 3 человек - 200 кВтч в месяц, для семьи из 4 человек – 240 кВтч в месяц, для семьи из 5 человек и более – 280 кВтч в месяц.

Размер социальной нормы сохранится и для льготников - многодетных семей, семей, имеющих в своем составе инвалидов, семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей, одиноко проживающих пенсионеров (по старости или по инвалидности) и семей пенсионеров. В городах для одиноко проживающего гражданина – 150 кВтч в месяц, для семьи из 2 человек – 210 кВтч в месяц, для семьи из 3 человек – 250 кВтч в месяц, для семьи из 4 человек – 290 кВтч, для семьи из 5 человек и более – 330 кВтч в месяц.

Социальные нормы потребления электроэнергии установлены для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан в размере 100 кВт на одного человека в месяц и для физических лиц, владеющих гаражами и хозяйственными постройками (погребами, сараями) в размере 30 кВт в месяц на гараж или постройку.

Кроме того, все тарифы в сфере теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами отрегулированы на 2018 год методом долгосрочной индексации на срок не менее трех лет.

Автор: Владимирская служба новостей