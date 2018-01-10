Пожар в Петушках произошел из-за скопления в воздухе бытового газа

В Следственный комитет направлены материалы проверки о детях, пострадавших на пожаре. Напомним, в ноябре прошлого года в Петушках четверо несовершеннолетних были доставлены в ожоговое отделение с травмами разной степени тяжести. По данным полиции, подростки от 14 до 17 лет, находясь дома одни, решили перекусить. Один из мальчиков поставил на газовую плиту сковородку с едой. После зажигания спички раздался хлопок, а затем возникло сильное пламя. В итоге пострадали все четверо: 17-летние мальчик и девочка, а также 14-летний брат пострадавшего, здоровью еще одного 14-летнего подростка причинен вред средней тяжести.

Сейчас несовершеннолетние находятся дома, их состояние оценивается как стабильное удовлетворительное, дальнейшее поддерживающее лечение проводится под контролем местных врачей.

Выводы пожаро-технической экспертизы свидетельствуют о том, что причиной возникновения возгорания в доме явилось скопление в воздухе помещения кухни бытового газа (пропан-бутана).

Для принятия объективного справедливого процессуального решения следователем СК России запланирован комплекс мероприятий, в том числе повторная пожаро-техническая экспертиза, а также оценка деятельности газозаправочной станции, где хозяин дома постоянно заправлял газовый бытовой баллон.





Автор: Владимирская служба новостей