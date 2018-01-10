На Пушкинском бульваре Владимира залили каток

На Пушкинском бульваре Владимира залили каток. Напомним, открыть его планировали в конце декабря, но на улице было довольно тепло. Если опять не случится какого-нибудь природного сюрприза, на каток можно будет придти уже в выходные. Отметим, для школьников и студентов вход бесплатный, а для остальных - 20 рублей, без ограничения времени катания. Как и в прошлом году, на катке организованы теплые гардеробные и прокат. Одновременно на катке может находится до 700 человек.

Автор: Владимирская служба новостей