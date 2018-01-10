Областной перинатальный центр получил новое оборудование

Областной перинатальный центр получил новое высокотехнологичное медицинское оборудование – портативный рентген-аппарат и кувез для транспортировки недоношенных детей. Рентген-аппарат за 9,5 млн. рублей приобретен за счет средств областного бюджета. Стоимость кувеза – около 3 млн. рублей, которые выделены из Фонда ОМС.

Как сообщила главный врач учреждения Надежда Туманова, медицинское оборудование приобретено по поручению Губернатора Светланы Орловой с целью совершенствования работы акушерско-гинекологической службы Владимирской области. Она также отметила, что обновление технического арсенала Областного перинатального центра меняет к лучшему качество медицинской помощи пациентам.

Рентген-аппарат будет использоваться для диагностики и контроля лечения женщин и новорожденных, а кувез – для доставки недоношенных детей в отделение реанимации для выхаживания.

Цифровой рентген-аппарат благодаря современным технологиям оказывает минимальную лучевую нагрузку на организм. Рентгеновские снимки в автоматическом режиме поступают в центральный архив медицинских изображений, после чего их смогут оперативно расшифровать врачи-рентгенологи.

Транспортный кувез оснащен аппаратом искусственной вентиляции легких, системой автоматической подачи кислорода и необходимым оборудованием, позволяющим обеспечивать в инкубаторе оптимальный температурно-влажностный режим.

В 2018 году Областному перинатальному центру будет выделено из областного бюджета еще 50 млн. рублей на приобретение реанимационного оборудования для выхаживания недоношенных детей. Кроме того, планируется приобрести лабораторное оборудование для проведения иммуноферментного анализа.

Напомним, Областной перинатальный центр принимает в год порядка 300 преждевременных родов, что превышает 50 процентов всех преждевременных родов в регионе. При этом около 95 процентов недоношенных детей с экстремально низкой и низкой массой тела (менее 1,5 кг) появляются на свет именно в ОПЦ.





Автор: Владимирская служба новостей