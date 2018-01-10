Из-за забега Дедов Морозов центр Владимира перекроют на 2 часа

В Старый Новый год во Владимире вновь пройдет «Забег Дедов Морозов». Участникам предстоит преодолеть дистанцию от Театральной до Соборной площади.

Регистрация начнется в 11.00 на Театральной площади, с выдачей персональных номеров и сувениров. Для участия в забеге при себе достаточно иметь любой атрибут Деда Мороза или Снегурочки - например, новогодний костюм или хотя бы соответствующую шапочку. Кстати, первым тремстам участникам городское управление физкультуры и спорта подарит шапочки при регистрации.

Участников, которые покажут лучшие результаты в скорости или пробегут дистанцию в самом нарядном костюме, наградят ценными призами.

Кстати, на время «Забега Дедов Морозов» 14 января с 12 до 14 часов будет закрыто движение всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе. Транспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьский проспект, Лыбедской магистрали, Луначарского, Усти-на-Лабе, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской и Никитской.

Автор: Владимирская служба новостей