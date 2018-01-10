В Муроме обнаружен подпольный цех по производству алкоголя

В Муроме обнаружен подпольный цех по производству алкогольной продукции без лицензии и соответствующей маркировки. В ходе обыска было изъято около 10 тысяч бутылок поддельной водки, 20 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, более 7 тысяч литров этанола, а также полуавтоматическая линия розлива. По данному факту проводится административное расследование, сообщает Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.

Автор: Владимирская служба новостей