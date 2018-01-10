Во Владимирской области составили специальное «футбольное меню»

На фестивале «Ледовая Москва» была представлена культурная программа мероприятий Владимирской области, которые состоятся во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, и проект «Гастрономическая карта Владимирской области», в рамках которой составлено специальное «футбольное меню».

В ходе мероприятия были презентованы видеоролики стран-участниц и городов-организаторов Чемпионата мира по футболу. В видеопрезентации нашей области можно увидеть как меняется к лучшему 33-ий регион, становится все более притягательным для туристов.

Автор: Владимирская служба новостей