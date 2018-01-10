В январе мобильный офтальмологический комплекс обследует жителей трех районов

В 2018 году в рамках частно-государственного партнерства в сфере здравоохранения на территории Владимирской области продолжается работа мобильного офтальмологического комплекса. В январе выездная бригада специалистов приедет в Камешковский, Петушинский и Меленковский районы. Информационный портал департамента здравоохранения публикует график выездов.

Мобильный комплекс будет размещаться на территориях Камешковской, Петушинской и Меленковской районных больниц и поликлиник Костерева, Покрова и поселка Городищи. Прием осуществляется по направлению врача, сообщает пресс-служба облздрава.

Пациенты смогут бесплатно пройти диагностические процедуры и получить консультацию врача-офтальмолога. Планируется обследовать 240 человек.

Время работы – с 10.00 до 17.00. Пациентам необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Предусмотрены следующие диагностические мероприятия: определение визуса на авторефкератометре, осмотр переднего отрезка глаза, тонометрия на бесконтактном тонометре, осмотр сетчатки и глазного дна, а также осмотр передней камеры и угла передней камеры с использованием специальной диагностической линзы Гольдмана.





График выездов мобильного комплекса

г. Петушки – 11, 24 января;

г. Покров, Петушинский р-н – 15, 31 января;

г. Костерево, Петушинский р-н – 17 января;

пос. Городищи, Петушинский р-н – 12 января;

д. Пекша – 10, 29 января;

пос. Березка, Петушинский р-н – 22 января;

д. Новое Аннино, Петушинский р-н – 26 января;

г. Камешково – 16, 23, 30 января;

г. Меленки – 18, 19 января.

Автор: Владимирская служба новостей