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Новости
10.01.2018 10:28

В январе мобильный офтальмологический комплекс обследует жителей трех районов
В 2018 году в рамках частно-государственного партнерства в сфере здравоохранения на территории Владимирской области продолжается работа мобильного офтальмологического комплекса. В январе выездная бригада специалистов приедет в Камешковский, Петушинский и Меленковский районы. Информационный портал департамента здравоохранения публикует график выездов.
Мобильный комплекс будет размещаться на территориях Камешковской, Петушинской и Меленковской районных больниц и поликлиник Костерева, Покрова и поселка Городищи. Прием осуществляется по направлению врача, сообщает пресс-служба облздрава.
Пациенты смогут бесплатно пройти диагностические процедуры и получить консультацию врача-офтальмолога. Планируется обследовать 240 человек.
Время работы – с 10.00 до 17.00. Пациентам необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.
Предусмотрены следующие диагностические мероприятия: определение визуса на авторефкератометре, осмотр переднего отрезка глаза, тонометрия на бесконтактном тонометре, осмотр сетчатки и глазного дна, а также осмотр передней камеры и угла передней камеры с использованием специальной диагностической линзы Гольдмана.  

График выездов мобильного комплекса
г. Петушки – 11, 24 января; 
г. Покров, Петушинский р-н – 15, 31 января; 
г. Костерево, Петушинский р-н – 17 января; 
пос. Городищи, Петушинский р-н – 12 января; 
д. Пекша – 10, 29 января; 
пос. Березка, Петушинский р-н – 22 января; 
д. Новое Аннино, Петушинский р-н – 26 января; 
г. Камешково – 16, 23, 30 января;
 г. Меленки – 18, 19 января.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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