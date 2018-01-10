За праздники медики выезжали к владимирцам почти 3 тысячи раз

В период новогодних каникул во Владимире было зафиксировано 2897 вызовов бригад скорой медицинской помощи, из них 577 к детям.

Чаще всего «скорую» вызывали по поводу ОРВИ (374, из них 288 к детям), ухудшения течения гипертонии (496), острого нарушения мозгового кровообращения (83), острых кишечных инфекций (56, из них 28 к детям), пищевых токсикоинфекций (44, из них 26 к детям), токсических действий спиртов (61) и других патологий.

Кроме того, 24 вызова поступило к пострадавшим в результате ДТП (без смертельных случаев). В городе был зафиксирован 1 случай отравления наркотиками (спайсами). После оказания первой медицинской помощи пациент был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №5 города Владимира.

Не обошлось без травматизма в результате взрывов петард. Так, 4 января 33-летний житель Владимира получил ожог кисти от возгорания петарды в руке. Медицинская помощь была оказана пострадавшему на месте, от госпитализации он отказался.





Автор: Владимирская служба новостей