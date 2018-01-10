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Новости
10.01.2018 10:23

В новогодние каникулы во Владимирской области родилось 248 детей
В период новогодних каникул во Владимирской области появилось на свет 248 детей – 135 мальчиков и 113 девочек. В двух семьях родились двойни. Таковы первые результаты деятельности акушеров-гинекологов в наступившем 2018 году и 30 и 31 декабря прошлого года, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.
Больше всего детей родилось во Владимире (149), затем следуют Муром (35), Ковров (23), Александров (17) и Гусь-Хрустальный (12).
Родильные дома и родильные отделения медицинских учреждений не снижали темпов работы в дни новогодних каникул.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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