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09.01.2018 16:44

В Судогде завершился хоккейный турнир «Золотая шайба»
В Судогде завершился 17 Всероссийский турнир юных хоккеистов «Золотая шайба» имени трёхкратного Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Рагулина. 
В нем участвовало 8 команд - из Владимирской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Орловской и Тверской областей, а также из Москвы. В упорной борьбе победу одержала команда «Нефтехимсервис» из Новокузнецка Кемеровской области. Серебро завоевали хозяева турнира - команда «Судогодец». Третье место – у команды «Газовик» из города Кимры Тверской области.
Отметим, за свою историю турнир в качестве почётных гостей посетили олимпийские чемпионы, известные спортсмены, а также политики, среди которых Эдуард Иванов, Александр Пашков, Вячеслав Четин, Вячеслав Быков, Владислав Третьяк, Игорь Ромишевский, Сергей Иванов.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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