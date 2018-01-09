В Судогде завершился хоккейный турнир «Золотая шайба»

В Судогде завершился 17 Всероссийский турнир юных хоккеистов «Золотая шайба» имени трёхкратного Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Рагулина.

В нем участвовало 8 команд - из Владимирской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Орловской и Тверской областей, а также из Москвы. В упорной борьбе победу одержала команда «Нефтехимсервис» из Новокузнецка Кемеровской области. Серебро завоевали хозяева турнира - команда «Судогодец». Третье место – у команды «Газовик» из города Кимры Тверской области.

Отметим, за свою историю турнир в качестве почётных гостей посетили олимпийские чемпионы, известные спортсмены, а также политики, среди которых Эдуард Иванов, Александр Пашков, Вячеслав Четин, Вячеслав Быков, Владислав Третьяк, Игорь Ромишевский, Сергей Иванов.

Автор: Владимирская служба новостей