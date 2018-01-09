Во Владимире перед судом предстанут убийца менеджера магазина «Двери» и заказчик преступления

Во Владимире перед судом предстанут убийца менеджера магазина «Двери» и заказчик преступления.

По версии следствия, в феврале 2016 года индивидуальный предприниматель встретился с 33-летним менеджером магазина, из-за выяснения личных отношений между ними сложилась неприязнь.

Бизнесмен воспринял ситуацию как опасную для себя и обратился к ранее судимому другу детства и попросил устранить мужчину. Исполнителю преступления он предоставил данные о месте проживания и работы потерпевшего, подробно описал его внешность.

Предварительно разведав обстановку, днем 10 января 2017 года исполнитель зашел в магазин «Двери» на улице Верхняя Дуброва. Имитируя поведение покупателя, делая вид, что выбирает двери, убедился, что в магазине никого нет, видеонаблюдение не ведется, дождался, когда менеджер прошел в дальний зал за рабочий стол, отвлек потерпевшего и произвел выстрел сзади в область затылка мужчины из огнестрельной ручки.

Потерпевшего обнаружил покупатель вечером того же дня и сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

01 февраля 2017 года по подозрению в исполнении убийства задержали безработного жителя Владимира, ранее неоднократно судимый за совершение особо тяжких преступлений, в общей сложности в местах лишения свободы он провел 18 лет.

Под тяжестью представленных следователем СК России неопровержимых доказательств, он сознался в содеянном. В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, материалы дела в отношении фигуранта выделены в отдельное производство.

Подстрекатель и пособник в совершении особо тяжкого преступления относительно признания вины неоднократно менял на следствии свою позицию.

Автор: Владимирская служба новостей