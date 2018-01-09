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Новости
09.01.2018 15:57

За праздничные дни во Владимирской области произошло 38 ДТП
За прошедшие праздничные дни во Владимирской области произошло 38 ДТП, в которых 3 человека погибли и 54 человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе 5 детей. 
В 8 случаях водители находились в состоянии алкогольного опьянения. Зарегистрировано 319 столкновений транспортных средств с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 110 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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