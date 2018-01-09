Владимирские полицейские задержали торговца героином

Владимирские полицейские задержали торговца героином. Им оказался 29-летний житель Гусь-Хрустального. По данным регионального Управления МВД, сотрудники Госавтоинспекции в конце декабря остановили легковой автомобиль. В ходе досмотра в кармане куртки водителя был найден сверток с «героином» общей массой около 25 граммов. Продать наркотики молодой человек планировал в Гусь-Хрустальном. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Автор: Владимирская служба новостей